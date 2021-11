Boîtes postales : Te Tia Ara interpelle le Pays et le nouveau directeur de l’OPT

Déboutée de son recours contre la hausse des prix des boîtes postales, l’association de défense des consommateurs « ne désarme pas ». Elle appelle le nouveau directeur de Fare Rata à ne pas appliquer cette nouvelle tarification « impopulaire » et demande au Pays d’abroger une disposition vieille de 34 ans, sur laquelle la filiale de l’OPT avait basé sa nouvelle redevance. Lire aussi : La justice maintient les nouveaux tarifs des boites postales

20% de redevance supplémentaire par usager rattaché à la boîte, soit 500 francs en plus des 2 500 francs annuels du tarif de base. C’est contre cette nouvelle tarification des boîtes postales, appliquée par Fare Rata dès le 1er janvier, que Te Tia Ara ferraille depuis plusieurs mois. Après avoir obtenu, un temps, sa suspension, l’association de défense des consommateurs, qui considère l’augmentation comme dénuée de base légale et ne correspondant à aucun nouveau service, avait finalement été déboutée de son recours administratif le 19 octobre dernier. Les juges avaient relevé que la filiale postale de l’OPT, soucieuse de limiter son déficit, pouvait baser sa redevance sur un arrêté de 1987, adopté par le gouvernement de Jacky Teuira, et qui n’avait jusque-là pas été appliqué.