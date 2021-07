Le van aménagé, nouvelle option pour visiter Tahiti et Moorea

C’est la nouvelle proposition de tourisme que Virginie et Nicolas Grimault lancent sur Tahiti et Moorea : voyager en van aménagé. Deux véhicules sont disponibles pour des promenades sur les routes du fenua et des nuits presque à la belle étoile.

Virginie et Nicolas Grimault ont passé leurs vacances d’été dans les campings. Virginie garde encore des souvenirs des routes et des arrêts au gré des envies quand elle partait en camping-car avec ses parents. En arrivant à Tahiti, le couple a souhaité proposer cette forme de vacances aux Polynésiens. Un van est déjà disponible et loué. Le Malaga, qui se conduit comme une voiture, est équipé de deux couchages, d’une kitchenette avec évier, d’un frigo (alimenté par batterie auxiliaire, qui se recharge en roulant, et batterie solaire), d’un réchaud à gaz, de vaisselles et d’ustensiles de cuisine, d’une douchette avec une réserve d’eau de 20 litres, de toilettes sèches et de tout le nécessaire de camping (table, chaises, auvent…). Un deuxième véhicule arrive à la fin du mois de juillet. Les premiers loueurs ont utilisé le Malaga pendant quatre jours, partant de la presqu’île, ils sont venus visiter des amis sur Papeete et se sont installés sur des terrains privés pour y passer la nuit. « On ne remplace ni les pensions de famille, ni les hôtels. C’est simplement une nouvelle proposition et les touristes peuvent combiner toutes ces différentes formes de voyage », assure Virginie.

Une question revient souvent : où peut-on se garer ? L’application Park4night permet de connaitre les emplacements publics possibles sur Tahiti et Moorea, les campings accueillent également ce type de véhicule et enfin sur des terrains privés. Concernant les toilettes, la douche et les déchets générés par les loueurs du van, Virginie Grimault est rassurante : « Il existe beaucoup de toilettes publiques qui sont bien entretenues et accessibles pour les touristes. Et nous sensibilisons nos clients à ses questions, il faut bien sûr faire attention à l’empreinte que l’on laisse derrière soi. » La société est, pour le moment, en phase test et les vans ne sont pas encore disponibles pour les îles.

Spécialiste des vacances nomades et itinérantes, Van Away possède 25 agences en France et en Outre-mer, notamment en Nouvelle-Calédonie, à la Réunion et désormais en Polynésie française. Une nouveauté à Tahiti qui ne laisse pas indifférent. Jean-Marc Mocellin, directeur général de Tahiti Tourisme, a même laissé un commentaire sur la page Facebook de Van Away Tahiti : « Intéressant concept ».