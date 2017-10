Le Vanuatu désormais mieux accessible depuis Tahiti

Les compagnies Aircalin et Air Vanuatu ont annoncé vendredi matin la signature d’un code share qui permettra désormais six rotations hebdomadaires entre Nouméa et Port-Vila. Au départ de Tahiti, Aircalin dessert le Vanuatu une fois par semaine via le vol Papeete- Nouméa chaque samedi matin.

Aircalin et Air Vanuatu viennent de signer un accord de partage de code (code share) qui permet aux deux compagnies de proposer des vols opérés conjointement entre Nouméa et Port-Vila. À la clé, un renforcement de la coopération régionale entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu avec désormais six rotations par semaine entre les deux territoires et de nouveaux bénéfices pour les clients des deux compagnies.

Avec ce nouvel accord, les clients pourront, à compter du 1er novembre et pour des dates de voyage à partir du 1er janvier 2018, acheter un billet Aircalin et voyager sur un vol opéré par Air Vanuatu ou inversement. Au départ de Tahiti, Aircalin dessert le Vanuatu une fois par semaine via le vol Papeete- Nouméa chaque samedi matin.