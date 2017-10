Tiahura officiellement plage publique

La plage publique Tiahura à Haapiti a été inaugurée vendredi. Elle dispose maintenant d’un grand parking, de douches et de toilettes. Le gouvernement ambitionne le développement d’un projet touristique sur ce site.

6 000 m² sur 130 m de bande littorale, c’est la superficie de la nouvelle plage publique de Moorea, à Haapiti, déjà bien connu des habitants : Tiahura. Les travaux d’aménagement de cette plage située sur une partie de l’ancien site du Club Med, ont été inaugurés vendredi par le président du Pays. Depuis 2013, le gouvernement a entrepris d’acquérir les terrains du site de l’ancien hôtel dans l’objectif d’y voir se développer un projet touristique. En attendant, la plage a été aménagée d’un parking de 60 places et de différents aménagements comme des douches et des toilettes pour recevoir habitants et touriste de Moorea. La plage sera gardiennée, réglementée et entretenue.