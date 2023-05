Le Vanuatu porte le salaire minimum horaire à 276 Fcfp

Le gouvernement ni-Vanuatu s’apprête à augmenter le salaire minimum de 36%, pour le porter à 276 Fcfp de l’heure, contre l’avis de la chambre de commerce locale.

Le président de la Chambre de commerce du Vanuatu a exprimé sa « déception » face à la décision du gouvernement d’augmenter de 36% le salaire minimum à compter du 1er juin. Le Smig horaire local passera ainsi de 220 à 300 Vatu, soit 276,25 Fcfp.

Selon Radio New Zealand, la loi prévoit une révision du salaire minimum tous les deux ans, mais aucune hausse n’a été actée depuis 4 ans en raison de la crise sanitaire et économique. La chambre de commerce du Vanuatu proteste, disant qu’elle n’a pas été consultée et que cette hausse brutale ne laisse pas aux professionnels le temps de se préparer. Son président affirme que la hausse du salaire minimum ne se traduira pas par une hausse du pouvoir d’achat des citoyens.

Le ministre des Affaires intérieures Rick Tchamako Mahe, pour sa part, déclare qu’il est important d’augmenter le salaire minimum, notamment pour combattre l’émigration des Ni-Vanuatu qui s’expatrient pour trouver un emploi. 80% de la population du Vanuatu travaille dans le secteur primaire, qui représente 20% du produit national brut. Le tourisme, secteur en croissance, représente 40% du PNB.

Les salaires minimum horaires dans le Pacifique :