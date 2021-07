Le variant Delta s’emballe : 442 cas actifs, 27 hospitalisations

L’augmentation de cas de Covid-19 en majorité attribuables au variant Delta continue. 142 nouveaux tests positifs entre lundi et mardi matin. Le ministre de la Santé Jacques Raynal appelle la population à se faire vacciner car c’est la seule solution disponible et révèle que les personnes qui sont hospitalisées ne font pas partie des populations à risque.

Depuis l’arrivée du variant Delta en Polynésie, le nombre de cas se multiplie rapidement, comme on le craignait. Il représente la majorité des nouveaux cas détectés et est « particulièrement agressif et contaminant », comme le rappelle le ministre de la Santé. Aujourd’hui, 142 nouveaux cas contre 102 hier et 51 vendredi matin… le nombre de cas actifs est passé de 200 vendredi dernier à 442 ce mercredi. Le vaccin est efficace contre le variant Delta, en revanche chez « les personnes non vaccinées qui peuvent être malades, l’on observe maintenant des « Covid longs » : non seulement vous avez été malade et hospitalisé mais en plus la récupération est extrêmement difficile ».

La vaccination est efficace contre les formes graves, mais pas suffisamment étendue. 32% de la population vaccinale (+ de 12 ans) sont vaccinés, et les populations visées au début de la campagne (populations à risque) ne font pas partie des personnes hospitalisées à présent pour la Covid-19. C’est une réussite pour les services de santé, dit Jacques Raynal.

Comme l’a évoqué le Président de la République lors de son discours officiel, de nombreuses doses sont disponibles et seront périmées en septembre… à l’heure où certains pays n’ont pas accès au vaccin.