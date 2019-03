Le village de l’alimentation et de l’innovation remet le couvert

La deuxième édition du Village de l’alimentation et de l’innovation se tiendra du 28 au 30 mars à la Maison de la culture à Papeete sous le thème « sens et émotions » avec ses conférences, ses ateliers sensoriels et cette année son marché des saveurs…

Deux ans après une première édition qui a drainé quelques 10 000 visiteurs à la Maison de la culture, le Village de l’alimentation et de l’innovation revient du 28 au 30 mars sur le même site de Te Fare Tauhiti Nui. Le salon qui promeut une « alimentation saine et durable » se place cette année sous le thème « sens et émotions », comme l’explique son organisatrice, Manihi Lefoc.

Ouvert au grand public et aux professionnels, le salon sera décliné en cinq espaces. Un espace conférences avec des intervenants locaux mais aussi des Etats-Unis, du Canada, de métropole et de Nouvelle-Calédonie. Un espace sera dédié aux expériences et aux animations sensorielles sur l’alimentation en général. Un espace ateliers culinaires, qui accueillera notamment le concours des « petits chefs en herbe » ouvert aux gourmets de 9 à 13 ans et pour lequel les inscriptions sont déjà ouvertes (voir site de l’évènement ci-dessous). Un espace exposition. Et enfin un espace « marché des saveurs » du village, pour mettre en avant des producteurs, transformateurs et traiteurs qui proposent une alimentation qui s’inscrit dans cette idée de manger plus sainement et plus durablement avec des produits locaux.

Depuis le premier village de l’alimentation et de l’innovation en 2017, Manihi Lefoc a également monté et développé les « classes du goût ». Le projet pilote a été lancé en août dernier dans les écoles Tamahana à Arue et Pamatai à Faa’a, pour éventuellement l’étendre à la Polynésie dans les années à venir.

Pratique :

Informations et renseignements sur la page Facebook « Village de l’alimentation et de l’innovation » et sur le site vaitahiti.com.