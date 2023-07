Le Village tahitien joue les prolongations

Le Pays a accepté, sur demande de la mairie de Punaauia, de prolonger d’un mois l’enquête publique sur le Village tahitien. Un projet à 70 milliards de francs pour lequel des investisseurs privés locaux ont été validés sous la mandature précédente… Et sur lequel la nouvelle équipe gouvernementale ne s’est pour l’instant pas exprimée.



Des années de débat, beaucoup de bruit pendant la campagne, et puis plus rien. On aurait presque oublié qu’un complexe touristique et commercial à 70 milliards de francs, comprenant entre autres 6 hôtels et 963 clés, est théoriquement lancé entre la marina Taina et la pointe Tata’a, à la frontière de Punaauia et de la commune de Faa’a. Le Village tahitien, héritier du Mahana Beach et qui a subi plusieurs réductions de voilure au fil du temps, a jusqu’à maintenant surtout été porté par les discours d’Édouard Fritch et du Tapura. En mars dernier, à quelques semaines de l’élection, l’ex-président signait avec quatre groupes d’investisseurs locaux – Tahiti Beachcomber/City, groupe Moux, groupe Wane et groupement Poe Ura – des promesses de bail concernant les 6 hôtels prévus pour ouverture entre 2028 et 2031. Des actes tardifs et une communication politique appuyée qui ont soulevé beaucoup d’interrogations sur la survie du projet après l’alternance.

Interrogé sur le sujet lors de la présentation de son gouvernement, Moetai Brotherson avait assuré qu’il n’avait aucune « opposition de principe » au Village tahitien. « Nous préférons avoir toujours des investisseurs polynésiens que des investisseurs étrangers », précisait le président tout juste installé. L’élu Tavini s’interrogeait tout de même sur la « cohérence » des choix réalisés par l’ancien gouvernement avec « le programme de développement touristique » du nouvel exécutif. Bref, les plans du village doivent être a minima rééxaminés. Depuis, aucune précision du côté du ministère des Grands travaux comme de la présidence, et les investisseurs choisis il y a quelques mois à peine attendent toujours d’être reçus pour parler de ce projet… Qui dans les faits, suit son cours.

Dans la foulée des signatures de mars, une étude d’impact environnemental portant sur les importants terrassements projetés sur le littoral – 380 000 mètres cubes de matériaux doivent transiter sur la zone pour la remblayer – avait été lancée. Une étude soumise à une enquête publique d’un mois qui devait se terminer ce 26 juillet. Seules quelques professionnels et particuliers s’étant déplacé en mairie pour consulter le dossier – non disponible en ligne – et y apporter leurs commentaires, le tavana de Punaauia Simplicio Lissant avait demandé, sur le plateau de TNTV notamment, une prolongation de l’enquête. Une prolongation finalement accordée par le Pays, mais seulement pour un mois. Il est donc possible de consulter l’étude d’impact et de formuler des observations, théoriquement prises en compte par les autorités, jusqu’au 26 août. Direction pour cela la mairie de Punaauia de 7h30 à 15h30 (14h30 le vendredi), mais aussi la mairie de Faa’a (mêmes horaires), et à la Direction de la construction et de l’aménagement, cellule travaux immobiliers, à Papeete.