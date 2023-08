L’École de commerce de Tahiti décerne 14 diplômes

Après trois années de labeur, 14 étudiants de l’école de commerce de Tahiti ont reçu leur diplôme à l’occasion d’une cérémonie officielle organisée à la présidence.

Cérémonie de fin d’études à la présidence. Quatorze étudiants – en majorité des étudiantes – de l’école de commerce de Tahiti ont reçu leur diplôme jeudi. Vêtus de leur toge universitaire noire et de la traditionnelle toque, ils représentent la 11e promotion de cette école qui veut accompagner le développement commercial local et international des entreprises et encourage à l’entrepreneuriat. Le clap final de trois années de formation durant laquelle les élèves ont bénéficié d’un enseignement académique général et professionnel dans le but de « développer une pensée autonome, créative et opérationnelle ». La vice-présidente Eliane Tevahitua a d’ailleurs tenu à saluer le « travail intense » des étudiants qui ont désormais toutes les cartes en main pour « s’engager dans la vie active et contribuer au développement économique de notre pays. » Parmi eux, certains ont prévu de poursuivre vers un master, d’autres préfèrent entrer dans la vie active ou encore entreprendre.

La major de cette promotion est Vaetianaiki Saillard. Grâce aux partenariats de l’ECT elle est récompensée par un billet d’avion PPT/LAX/PPT et le statut Club Tiare silver pour une année offerts par Air Tahiti Nui. Le 2e de promotion, Jean des Arcis, se voit offrir 30 000 miles sur Air Tahiti Nui, ainsi qu’une nuit à l’InterContinental Tahiti pour le « meilleur stage ».

À noter que cette année l’ECT fête ses 10 ans et pour marquer cet anniversaire de nouveaux Bachelors vont être lancés, notamment dans les domaines de la banque assurance, l’immobilier ou le développement international, pour « répondre aux aspirations de nos jeunes et au besoin de nos entreprises. » Les prochaines promotions, pour qui les stages en entreprise constituent un élément déterminant de la formation, pourront aussi bénéficier du nouveau partenariat, qui vient d’être finalisé, de la CCISM et de la Chambre de commerce de Nouméa avec la Chambre de commerce française à Singapour pour découvrir de nouveaux horizons et participer à l’effort des collectivités du Pacifique qui veulent renforcer leurs liens commerciaux avec l’Asie du Sud-Est.

« Souvenez-vous aussi que l’apprentissage ne s’arrête jamais. Continuez à vous former ! Soyez curieux ! » a conclu le vice-président de la CCISM Clet Wong.