Parau Ti’ama : la clôture des inscriptions au concours ‘Arere est repoussée au 25 août

La date de clôture des inscriptions au concours d’écriture et de déclamation ‘Arere, dans le cadre du festival Parau Ti’ama, d’abord fixée au dimanche 20 août, est repoussée au vendredi 25 août à midi.

Parau Ti’amā est un tout nouvel événement qui a pour objectif de promouvoir et valoriser les langues autochtones, encore existantes et parlées sur le territoire de la Polynésie française, en sensibilisant le public, toutes générations confondues, à leur fonction identitaire, sociale et culturelle.

Organisé sur trois jours, du 1er au 3 septembre 2023, dans les espaces de Te Fare Tauhiti Nui, le festival se décline au travers de deux axes principaux : la valorisation des langues au sein du “village” durant ces 3 jours : artistes, artisans, intellectuels, linguistes ou encore associations culturelles, présenteront, à l’occasion d’une animation, d’un atelier ou d’une conférence, leurs savoirs et/ou savoir-faire dans une des langues polynésiennes de leur choix. Et l’incitation à l’écriture et à la lecture au travers du concours ‘Ārere. Le concours, qui a vocation à se renouveler chaque année, est ouvert aux textes écrits dans une des langues autochtones de Polynésie française. Pour la première édition, le thème choisi est Pehepehe no tō ‘u fenua / Ode à mon pays.

Le concours ‘Ārere récompense le meilleur auteur et le meilleur orateur, pouvant être une même personne ou deux personnes différentes.

Le concours ‘Ārere est gratuit et ouvert à tous ! À la clé, de nombreux lots à gagner dont un billet d’avion Papeete – Los Angeles, des billets d’avion pour les îles, des smartphones, des brunchs, des bons cadeau, des abonnements cinéma, des goodies,…

Pour le concours d’écriture, quatre catégories sont ouvertes, du jeune auteur en herbe aux plus confirmés.

Catégorie Jeunes :

– ‘Ārere iti (11 ans à 14 ans inclus) ;

– ‘Ārere nui (15 ans à 17 ans inclus).

Catégorie Adultes à partir de 18 ans :

– ‘Ārere ava tau (auteur amateur) ;

– ‘Ārere tau (auteur confirmé).

Est considéré comme un auteur confirmé, la personne ayant déjà publié au moins deux textes de toute nature que ce soit, sur tous supports d’édition, ou ayant écrit un thème pour un groupe de danse ou de chant lors des concours Heiva I Tahiti et Hura Tapairu. (Il est fixé pour chaque catégorie un nombre minimum de 5 textes sélectionnés et un maximum de 30 textes sélectionnés par catégorie, pour les 2 catégories Jeunes, et un maximum de 18 textes sélectionnés par catégorie, pour les 2 catégories adultes).

Pour le concours de déclamation, un orateur déclame l’un des textes sélectionnés au concours d’écriture. Celui-ci peut être l’auteur du texte ou une personne choisie par l’auteur. L’orateur participe au concours ‘Ārere pour le prix du meilleur orateur. Il n’y a pas de catégorie spécifique ni de conditions de participation pour l’orateur.