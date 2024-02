L’école Li Yune se prépare pour un show lunaire

L’école de danse chinoise sera sur la scène du Grand Théâtre, les 16 et 17 février, pour un spectacle qui mêle arts traditionnels et rythmes modernes. Quelques jours après le nouvel an, plus de 70 danseuses et danseurs y retraceront la légende de Chang’e, la déesse de la lune, et emmèneront le public sur les traces du Dragon de bois dans les différentes provinces de l’empire du milieu.

Des voiles qui flottent, des rythmes entrainant et même quelques acrobaties… Les samedis après-midi sont des plus animés, ces derniers temps, dans la grande salle du Koo Men Tong. C’est là, dans le vieux bâtiment du Pont de l’Est et sous le regard sérieux du portrait de Sun Yat-Sen, que répètent, tous les weekend, les élèves de l’école de danse traditionnelle Li Yune. Les filages s’enchaînent et la date approche pour le collectif, qui rassemble des danseuses et danseurs de tous les âges et qui monte sur la scène du Grand Théâtre tous les deux ans seulement. Ce sera les 16 et 17 février, quelques jours après le nouvel an chinois, qui voit, cette année, l’avènement du Dragon de bois.

Des célébrations qui seront au centre du spectacle, et notamment de sa première partie. « On va suivre ce Dragon de bois entre les différentes province de la Chine, en essayant de garder l’authenticité des danses « ethniques » de ces régions, tout en les adaptant un peu à ce qui se fait aujourd’hui, détaille Yvette Amouy, la fondatrice de l’école Li Yune. Quant à la deuxième partie, c’est vraiment un mélange entre modernité et traditionnel : ça va porter sur la très belle légende de la déesse de la Lune, Chang’e et son époux Hou Yi ». Une des légendes les plus populaires de ces festivités du Nouvel an lunaire, où se croisent un archer légendaire, une dizaine de soleils, un élixir d’immortalité, un crapaud et, bien entendu, un amour éternel.

Pour guider le public dans ce grand voyage, ils seront 70 à se relayer sur scène, des « poupettes » de 4 ans aux danseuses expérimentées, accompagnées sur certains tableaux de troupes d’acrobates et de Kung Fu. Un spectacle qui a nécessité de longs mois de travail sur les chorégraphie, sous l’œil vigilant d’Yvette Amouy, mais aussi beaucoup d’investissements dans les costumes traditionnels, « des pièces qu’on ne voit pas tous les jours ». Le spectacle de Li Yune, c’est donc les 16 et 17 février au Grand théâtre. Direction la page Facebook de l’école de danse pour se procurer des places.