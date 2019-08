L’Éducation recrute 82 jeunes en service civique

La Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE) lance un appel à candidatures pour recruter 82 jeunes en service civique. Affectés dans un collège ou un lycée public, les services civiques auront principalement des missions d’accompagnement, d’animation et de lutte contre le décrochage scolaire. Les candidatures sont à déposer avant le 23 août.

Avis aux étudiants, salariés ou inactifs âgés de 18 à 25 ans et ayant au minimum le baccalauréat : la DGEE a lancé ce lundi un appel à candidatures pour 82 services civiques pour l’année scolaire 2019-2020.

52 seront affectés à la mission « Devoirs faits » dans un collège public. Les services civiques auront pour missions d’aider à l’apprentissage des leçons et à la réalisation d’exercices, d’accompagner à la lecture et à l’écriture, d’animer l’atelier « devoirs faits », d’aider à l’utilisation des tablettes, d’accompagner les familles, d’organiser des entretiens avec des jeunes risquant de décrocher, ou encore de contribuer à d’autres projets de l’établissement.

30 autres services civiques seront eux affectés à la « Lutte contre l’absentéisme et le décrochage scolaire » ; ils participeront aux cellules veille éducative et de prévention, seront impliqués dans le dialogue avec les familles, la surveillance des entrées et sorties de l’établissement, la gestion des retards et des absences, la formation des délégués de classe, et l’organisation et l’animation des activités sportives et culturelles.

La mission débutera au mois de septembre pour une durée de 10 mois à temps plein ou en formation alternée. La rémunération est de 75 232 Fcfp par mois.

Les dossiers sont à retirer sur le site de la DGEE ici. Et à déposer avant 14 heures le 23 août. Les candidats seront ensuite convoqués à un entretien de sélection.