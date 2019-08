Salon du tourisme : Air Tahiti ouvre ses réservations jusqu’à fin avril 2020

Un baptême de plongée dans un container, un saut en parachute en réalité virtuelle – Cette année, vous pourrez, sans aller à la mer, vous offrir un baptême de plongée… dans un container rempli d’eau. Et même plonger aux Tuamotu, nager avec les baleines à Rurutu, ou même faire un saut en parachute avec des casques de réalité virtuelle qui seront mis à disposition pour une chute libre au-dessus de Moorea. – De nouvelles pensions de familles d’horizons divers, dont deux aux Marquises, une à Papara, ainsi qu’une à Makatea. – De nouvelles excursions, comme des excursions nautiques à Moorea, et du quad à la presqu’île de Tahiti. – De nouvelles animations, avec un espace culturel pour des initiations au tressage, au ‘ukulele, à la sculpture sur bois et os. – Et toujours l’espace pro où ceux qui le désirent pourront se faire expliquer la marche à suivre pour monter sa pension de famille.