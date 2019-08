India Tabellini Vehiatua, seule maître à bord de Faafaite

La pirogue double Faafaite a quitté la rade de Papeete ce lundi, pour rallier la Nouvelle-Zélande à l’occasion du 250e anniversaire de l’arrivée du Capitaine Cook. Aux commandes de la pirogue, India Tabellini Vehiatua, une jeune femme d’une vingtaine d’années qui effectue là son premier périple en tant que capitaine, avec une quinzaine d’âmes sous sa responsabilité.

La pirogue double Faafaite fera d’abord route vers Rarotonga, où est prévue une escale de deux jours, puis vers les îles Kermadec, et ensuite Tauranga en Nouvelle-Zélande. L’arrivée est prévue mi-septembre. India Tabellini Vehiatua, la capitaine, est une jeune femme d’une vingtaine d’années. C’est son premier voyage en tant que capitaine, et elle nous explique le but de ce voyage et dans quel état d’esprit elle se trouve.

Sa mère, Mira Vehiatua, était de prime abord un peu inquiète de voir sa fille s’embarquer sur Faafaite. Mais au fur et à mesure que l’échéance du départ approchait, la confiance prenait le dessus.

India Tabellini Vehiatua a été désignée par l’association Faafaite pour être seule « maître à bord ». Un choix qui tombe sous le sens selon Rereao Carlson, membre d’équipage et vice-présidente de l’association.

Les marins occidentaux ont longtemps considéré qu’une femme à bord d’un navire portait malheur. Mais cela n’a jamais été le cas en Polynésie. Au contraire, elle contribue au bon équilibre de la pirogue.