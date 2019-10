C’est la première conférence internationale sur le « Mixed Martial Arts » ou MMA, une discipline qui rencontre un grand succès auprès de la jeunesse polynésienne. mais qui fait polémique alors que la France envisage de légaliser cette pratique au 1er janvier 2020. Plusieurs officiels et défenseurs du sport, amateurs comme professionnels, ainsi qu’un sociologue auteur d’une thèse sur le sujet, se retrouvent à Tahiti pour en débattre cette semaine, et aller à la rencontre du public.

Des combats violents, rehaussés par des mises en scène dignes du cirque ou du catch américain, ont contribué à la popularité de la pratique. Comment faire du MMA une discipline sportive à part entière, débarrassée de l’odeur de soufre qu’elle dégage encore ?

En Polynésie, comme en métropole, les autorités prennent acte de la popularité des MMA et de la demande qui en découle, et elles réfléchissent à sa légalisation. La Fédération de lutte, d’arts martiaux mixtes, de Jiu Jitsu brésilien et des disciplines associées dénombre 19 clubs sur 25 qui proposent du MMA éducatif aux licenciés, soit environ 67% de pratiquants encadrés et affiliés. Pour les défenseurs de cette discipline, c’est un exutoire qui pourrait permettre à une certaine jeunesse de canaliser sa violence.

Deux conférences publiques et gratuites (mais attention, il faut télécharger son invitation ici) sont prévues cette semaine, « afin de fédérer les différents professionnels et le grand public autour d’une nouvelle dynamique autour de la pratique du MMA ». La première, mardi 8 octobre à 17h30 à l’IJSPF, traitera du MMA et du phénomène de violence en société. On note entre autres la présence de Yann Ramirez, auteur de l’unique thèse francophone sur le MMA, « Du Free Fight aux Arts Martiaux Mixtes : sportivisation, violence et réception d’un sport de combat extrême ». Jeudi matin, il animera également un « focus groupe » avec des jeunes des quartiers.

Le second rendez-vous sera la « 1ère Conférence internationale de MMA », vendredi 11 octobre à l’hôtel InterContinental de Tahiti, de 8 heures à 17 heures, autour du thème « Quel développement pour le MMA en Polynésie française ? » Parmi les invités de marque cette semaine à Tahiti : les présidents et directeurs des fédérations internationale et française de MMA, et les fondateurs néo-zélandais d’une des meilleures écuries mondiales de MMA.

Enfin, samedi 12 octobre se tiendra la première Journée des sports de combat, au Parc Aorai Tinihau de Pirae, avec notamment une master class publique donnée par des coachs internationaux.