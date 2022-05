Législatives : Heiura-Les Verts plaide pour une énergie propre et une consommation raisonnée

Tati Salmon était l’invité de Radio1 dans le cadre de la campagne pour les élections législatives. Le candidat de Heiura-Les Verts sur la 2e circonscription veut que l’État prenne réellement en compte les conséquences du changement climatique sur les îles. Pour les écologistes polynésiens, il faut se préparer dès maintenant à changer radicalement de mode de vie, et contrer la course à la surexploitation des océans.

Heiura-Les Verts n’a de cesse de convaincre les Polynésiens que le style de vie qu’ils ont adopté vit ses dernières années, et qu’il faut s’y préparer dès maintenant. Un changement massif de nos habitudes de consommation se profile, dit Tati Salmon, parce que les énergies fossiles s’épuisent. La solution pour lui se trouve dans l’énergie thermique des mers, un système qui exploite le différentiel de température entre la surface et les grandes profondeurs pour créer de l’énergie. Mais aussi un système qui reste pour l’instant à l’état expérimental et pour lequel Heiura-Les Verts, si ses candidats sont élus, demanderaient un budget supplémentaire à l’État. « Il est absolument nécessaire d’expliquer à l’État et aux députés de l’Assemblée nationale que c’est une nécessité pour la Polynésie », dit Tati Salmon.

Autre axe de campagne, obtenir des aides nationales pour améliorer les performances énergétiques des bâtiments en Polynésie.

Une étude sur les conséquences intergénérationnelles des essais nucléaires

Heiura-Les Verts demande la modification de la loi Morin pour rendre automatique la prise en charge par l’État des 23 maladies radio-induites, sans la longue procédure actuellement en vigueur. Mais aussi une véritable étude épidémiologique sur les conséquences intergénérationnelles de l’exposition aux rayons ionisants, un sujet que lequel les opinions scientifiques ne sont pas unanimes. Et Tati Salmon estime que les efforts de la France ne sont pas suffisants, mais regrette aussi le manque d’unanimité sur ce sujet à l’assemblée de la Polynésie française.

Protection de la ZEE

Autre sujet de Heiura-Les Verts qui nécessitera une voix polynésienne plus forte à Paris, la protection de la ZEE. En surface d’abord, en assermentant les capitaines de thoniers et de goélettes pour mieux surveiller les pêches illégales. Même s’il rend hommage aux militaires qui surveillent la zone, « force est de constater qu’on a encore beaucoup de stocks de poissons qui diminuent autour de la ZEE, et c’est dû à ces intrusions intempestives ».

Tati Salmon veut aussi que l’État abandonne l’idée d’une exploitation des terres rares dans la zone économique exclusive : « L’extraction et l’exploitation de ces terres rares va générer des poussières en suspension dans l’océan, et c’est justement là où se trouvent tous les stocks de thon qui sont soit de passage, soit en période de reproduction. Nous pensons que c’est nocif pour eux. Il faut choisir. »

Enfin, pas de souci de ralliement à tel ou tel groupe parlementaire à Paris, ni d’état d’âme : s’il est élu Tati Salmon siègera avec Europe Écologie-les Verts, qui fait partie de l’alliance Nupes avec la France insoumise, le Parti communiste et le Parti socialiste.