L’Élysée lance un appel à l’outre-mer pour son expo « Fabriqué en France »

L’appel à candidatures lancé par la « Grande exposition du Fabriqué en France », qui doit faire son retour à l’Élysée en juillet prochain, est ouvert à toutes les entreprises des outre-mer. En 2021, le Brut d’ananas méthode traditionnelle de Manutea Tahiti avait bénéficié d’une visibilité nationale voire internationale grâce à l’évènement. Les précisions de notre partenaire Outremers 360°.

Forte du succès de ses deux précédentes éditions, la Grande Exposition du Fabriqué en France fait son retour en juillet 2023. Ce grand rendez-vous mettra à l’honneur l’excellence des savoir-faire des entreprises de l hexagone et des Outre-mer qui font la richesse et la diversité du paysage économique français.

Initié par le Président de la République, ce rendez-vous annuel met à l’honneur les entreprises, les artisans, les producteurs et les industriels qui s’engagent pleinement dans la fabrication française. Quelle que soit leur taille (start-up, TPE, PME, ETI, grands groupes) et leur secteur d’activité économique, de l’artisanat à l’innovation industrielle de pointe, toute entreprise est invitée à candidater jusqu’au 13 mars. «Le Président de la République souhaite que les produits présentés lors de la Grande Exposition du Fabriqué en France 2023 s’inscrivent dans une démarche de production respectueuse de l’environnement, socialement innovante et utile au maintien de savoir-faire régionaux comme au développement économique local», souligne un communiqué de l’Elysée.

En 2021, neuf produits en provenance de neuf territoires d’Outre-mer ont été exposés lors de la Grande exposition du Fabriqué en France, à l’instar des lunettes à base de sargasses colorées à l’indigo de Guadeloupe par Laboratoire Phytobòkaz et Bellatrix (Guadeloupe), le Rhum Vieux Agricole Clément VSOP AOC par Héritiers H Clément SAS (Martinique), le lampadaire solaire Luzeko par Solamaz (Guyane), le Béton drainant DrainBox par Australe Concrete (La Réunion), les homards des îles Saint-Pierre et Miquelon, la Perle Mabé de Mayotte, l’Huile de Tamanu par Tagaloa O.C. (Wallis-et-Futuna), Brut d’Ananas Méthode Traditionnelle par Manutea Tahiti (Polynésie) et les tablettes de chocolat par Biscochoc.NC (Nouvelle-Calédonie). Plus de 8 000 visiteurs avaient ainsi pu découvrir plus de 100 produits français, issus de tous les départements, sélectionnés parmi 2 325 entreprises candidates en 2021.

Les pré-sélections se feront au niveau régional par les Préfets de région (Hexagone et Outre-mer), qui s’appuieront sur l’avis des Conseils régionaux et départementaux, des réseaux consulaires et des relais économiques locaux. Un comité de sélection réuni par Bruno Le Maire, Olivia Grégoire et Roland Lescure aura pour mission d’établir la liste des produits qui seront présentés aux Français lors de cette exposition. A l’issue de ce comité, un produit par département sera sélectionné et exposé à l’Élysée au début du mois de juillet 2023.

Les entreprises qui fabriquent un produit en France et qui souhaitent participer à cette édition 2023 sont invitées à déposer leur candidature via un formulaire en ligne accessible depuis le site elysee.fr