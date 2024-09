L’emploi progresse de 3,2% en un an

Après la chute constatée lors de la période Covid, le taux d’emploi dans le secteur marchand n’a fait qu’augmenter. L’indice calculé chaque mois par l’ISPF est en progression constante. D’après les chiffres de juillet 2024, il a bondi de 3,2% en un an.

L’emploi se porte bien, selon l’indice dédié de l’ISPF, calculé chaque mois sur la base des chiffres de l’industrie, de la construction, du commerce, de l’hôtellerie-restauration et des services. Dernière publication en date, celle de juillet 2024, qui indique que l’emploi salarié marchand est en hausse de 3,2 points sur un an. Tous les secteurs étudiés présentent des données supérieures ou égales à l’année précédente : dans le détail, l’indice est surtout boosté par les services (+4,8% sur un an) et le commerce (+3,7%).

L’augmentation des emplois est devenu une constante depuis la sortie de la période Covid, qui avait engendré une baisse massive. Depuis 2021, l’indice, qui se base sur des données corrigées des variations saisonnières, ne fait que progresser : il avait retrouvé son niveau d’avant-crise en 2022, avant de le dépasser dans la foulée. De 2019 à 2023, la variation moyenne annuelle est de +2,6%, mais ces derniers mois ont donc vu un rythme d’embauches plus soutenu.