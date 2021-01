L’épidémie de Covid a mis fin à la reprise du marché de l’emploi en novembre

Les dernières données publiées par l’ISPF indiquent un nouvel effritement du marché de l’emploi en novembre, particulièrement dans les secteurs du tourisme et de la construction. Le rétablissement du couvre-feu, et la dégradation du contexte épidémique, au fenua comme au niveau international, ne sont probablement pas étrangers à ces mauvais chiffres.

« En novembre 2020, l’emploi salarié marchand diminue », écrit l’Institut de la statistique. L’indice de l’emploi, corrigé des variations saisonnières, baisse de 0,2% entre octobre et novembre. Ce même indice avait connu une hausse progressive ces 6 derniers mois après une chute historique de 17 points avec la mise en place du confinement, en avril. Le marché de l’emploi, qui reste diminué de 5,9% par rapport à l’année précédente, a donc stoppé sa reprise en novembre. Si l’industrie (+0,1) et le commerce (+0,2) stagnent, le marché semble se détériorer dans la construction (-0.7 entre octobre et novembre), dans les services (-0.3) et surtout dans l’hôtellerie-restauration (-1,7 point en un mois). Le rétablissement du couvre-feu le 24 octobre, accompagné d’un durcissement des restrictions sanitaires, n’est probablement pas étranger à cette dégradation. Et si le mois de décembre pourrait être celui d’une embellie du côté du commerce ou de certains services (vacances de fin d’année), la dégradation du contexte épidémique mondial laisse craindre des résultats mitigées en fin d’année.