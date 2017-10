L’épidémie de grippe confirmée au fenua

La grippe fait son retour avec 147 nouveaux cas sur les deux dernières semaines. La campagne de vaccination est actuellement en cours jusqu’au 31 janvier.

Du 9 au 22 octobre, 147 nouveaux cas de grippe ont été signalés par les médecins du réseau sentinelle. Dix prélèvements indiquent des cas de grippe A (H3N2). La Direction de la santé rappelle donc de tenir les personnes malades éloignées des personnes fragiles, d’utiliser des mouchoirs à usage unique et de bien se laver les mains. Une campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a démarré au début du mois et se poursuit jusqu’au 31 janvier prochain. Le vaccin est gratuit pour les personnes âgées, les femmes enceintes, les obèses et les personnes détentrices d’un carnet rouge.