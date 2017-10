Neuf obus américains immergés à Bora Bora

Le haut-commissariat a confirmé lundi midi l’information de nos confrères de TNTV sur la présence de neuf obus américains dans la passe de Bora Bora. Les obus, présents depuis la seconde guerre mondiale, vont être détruits directement dans la mer par les forces armées.

Neuf obus américain datant de la seconde guerre mondiale ont récemment été localisés par des plongeurs de la Marine nationale. Une opération de neutralisation de munition historique sera donc réalisée à partir du samedi 18 novembre par les plongeurs démineurs et les patrouilleurs Arago et Jasmin. Six créneaux de trois heures ont été répartis sur une semaine en fonction des conditions météorologiques. Les obus seront déplacés au large par les plongeurs démineurs avant d’être détruits en pleine mer. Un rayon de sécurité nautique sera mis en place pendant la manipulation et le déplacement. Le communiqué du haut-commissariat précise que « s’il n’y a pas de danger immédiat, le risque est réel en cas de manipulation par des personnels non spécialisés ». La destruction se fait donc à titre préventif.

La présence d’obus américains vieux de plus de 70 ans n’est pas une découverte puisque déjà cinq opérations de neutralisation de munitions historiques ont été menées entre 2011 et 2013 déjà à Bora Bora. Le haut-commissariat indique qu’une réunion d’information aux usagers de la mer sera organisée prochaine à la mairie de Bora Bora.