Les aides du Pays toujours possibles dans les archipels déconfinés

Suite à l’annonce du déconfinement dans les archipels éloignés, le gouvernement de la Polynésie française précise que le Revenu exceptionnel de solidarité (RES) pour les salariés, et l’Indemnité de solidarité (IS) pour les travailleurs indépendants, sont maintenus pour la seconde période d’indemnisation qui s’étend du 21 avril au 20 mai 2020.

Le dispositif du Revenu exceptionnel de solidarité (RES) reste d’actualité pour les archipels déconfinés. Les chefs d’entreprises ayant suspendu les contrats de travail de leurs salariés, à cause de la crise du Covid-19, pourront faire une demande d’indemnisation pour la 2e période, qui sera calculée du 21 avril 2020 jusqu’au 20 mai 2020. Le formulaire de déclaration sera prochainement mis en ligne sur net.pf. Plus d’informations et liens actifs https://www.pceco.org/res

Il en est de même pour l’Indemnité de solidarité (IS). Les travailleurs indépendants et patentés peuvent prétendre à la 2e période d’indemnisation, qui s’étend du 21 avril 2020 jusqu’au 20 mai 2020, s’ils n’ont pas encore repris leur activité. Le formulaire de déclaration est déjà disponible, et les informations et liens sont sur https://www.pceco.org/pageis

