Marché de Papeete : retour des artisans et ouverture de l’étage

Le marché de Papeete poursuit sa réouverture avec, ce vendredi 15 mai 2020, le retour des artisans du rez-de-chaussée et ceux des deux galeries extérieures (rue des Halles et François Cardella) qui seront provisoirement installés à l’intérieur. Ils sont près de 90 commerçants au total. L’étage du marché, qui compte une quarantaine d’artisans joailliers et des tatoueurs, rouvre également ce même jour. Le secteur des fleuristes sera pour sa part opérationnel dès lundi 18 mai 2020.

Pour rappel, une entrée unique est localisée du côté de la rue du 22 septembre 1914. Afin de faire face à la plus grande fréquentation du marché, trois sorties sont désormais définies : rue Collette, sans changement ; rue François Cardella, secteur artisanat et rue du 22 septembre 1914, secteur artisanat, secteur fleuristes. Le parking intérieur reste ouvert aux visiteurs et aux livraisons minutes.

À partir du 18 mai 2020, les horaires du marché seront les suivants :

Lundi au jeudi : 6 h 30 à 15 h30

Vendredi : 6 h 30 à 14 h 30

Fermeture les samedis et dimanches jusqu’à nouvel ordre.

