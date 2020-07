Au marché de Papeete ce dimanche matin, le masque a fait son retour. Si rendre le port du masque obligatoire dans les lieux clos est une évidence pour beaucoup, certains n’ont pas le réflexe de se munir de cette fameuse protection.

« J’ai un masque mais il est resté chez moi », « Mon masque est dans mon sac en cas de besoin », « Je ne pense pas en avoir besoin, je respecte déjà la distanciation sociale »; voilà un bref florilège des réactions de personnes interrogées ce matin au marché de Papeete et ses alentours. Toutefois certains commerçants avaient pris les devants ce dimanche, en ressortant leur masque. « J’ai ressorti mon masque ce matin, je ne l’avais plus utilisé depuis la fin du confinement » confie un commerçant du marché.

Thérèse, commerçante connue dans Papeete pour la qualité de son pain coco, ne cache pas que depuis cette annonce le comportement des gens est peu différent. « Les gens portent davantage le masque, ils deviennent à nouveau méfiants surtout depuis la réouverture des vols internationaux et l’arrivée des Américains »

Pour rappel, mercredi, le conseil des ministres avait décidé de rendre obligatoire le port du masque dans tous les lieux publics et dans les moyens de transport, entre temps l’exécutif a décidé de réajuster sa décision. Jeudi, un conseil des ministres extraordinaire a souhaité « préciser les modalités d’application de l’arrêté portant sur les mesures de prévention de la propagation du virus de la Covid-19 ». Ainsi, le port du masque dans les lieux et établissements clos accueillant du public n’est plus obligatoire, mais « recommandé ».

Si les commerçants semblent avoir conscience de l’importance du masque, du côté des clients tout est plus nuancé. « J’en ai un chez moi mais je l’oublie à chez moi à chaque fois (…) mais je sais que c’est important, ce sont des habitudes qu’on aurait du conserver, je pense qu’il faut se force au début puis ça redeviendra naturel » explique Alice. « D’un côté, c’est aussi comme une bonne piqûre de rappel, surtout avec l’arrivée des touristes. La menace Covid-19 plane toujours dans le monde et en Polynésie » indique la jeune femme.

D’autres estiment que si le port du masque est recommandé, ce n’est pas pour rien. C’est le cas de Marie, serveuse dans un café qui a constaté une forme de relâchement ces derniers temps concernant l’utilisation du masque. Pour la jeune trentenaire, trop de peu monde ont le réflexe de porter le masque « Je trouve ça dommage de prendre des risques, surtout quand on pense aux moyens qui ont été déployés ces derniers mois par le Pays pour empêcher la propagation du coronavirus » confie Marie.

À noter que l’obligation de sortir masqué dans les lieux publics clos commence ce lundi 20 juillet en métropole. Le non-port d’une protection sera bel et bien sanctionné, soit 135 euros, avait annoncé le ministère de la Santé.