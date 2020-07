Heiva des écoles : Une clôture en apothéose pour de légendaires écoles du fenua

Invitation au voyage avec les écoles de Vahinerii, Hei Tahiti, Manahau et Nonahere, immergeant le public au plus près de la culture polynésienne.

Créée en 2015, L’école de Tuiana Brodien possède un mana bien particulier. Située à Taravao, sur la route de Toahotu au Centre Te Vahinerii, l’école accueille aujourd’hui 75 élèves, filles et garçons, dès l’âge de 4 ans et de tous niveaux. Élue Meilleure danseuse au Heiva i Tahiti 2016, elle décide d’y consacrer sa vie.. Son école dispense les bases et mais aussi l’esprit de partage dans une approche élégante et expressive du ‘Ori Tahiti.

“Cette année fut l’occasion de se retrouver et de partager notre passion pour la culture et la danse. Malgré toutes les difficultés rencontrées, le moteur de notre vie c’est l’amour. C’est ce qui nous lie. Toujours croire en ses capacités, faire preuve de discipline et de persévérance. C’est pour cela que l’on se retrouve sur scène à faire 45 minutes de show pour le bonheur de tout le monde.” témoigne Tuiana Brodien.

Pour sa 3ème participation, l’école danse articule son thème autour des 4 éléments : la terre, l’air, l’eau et le feu.

La célèbre directrice et chorégraphe Tiare Trompette étant en métropole au chevet de sa fille, c’est son autre fille, Emehe Dezerville qui a repris les rênes du centre de formation Hei Tahiti. Rythme et émotion guident les pas de danse des 55 filles de l’école sur la scène du Grand Théâtre.. “La passion, la joie, la bonne humeur s’est exprimée dans le groupe de danse et a ravi le public. D’autres spectacles sont en prévision pour le mois d’août, notamment pour les 7 ans de Vodafone” dit Emehe

Hei Tahiti, le groupe mythique de Tiare trompette a ouvert ses portes en 2017, plusieurs fois primé au Heiva i Tahiti. Chaque année, une thématique est étudiée et se développe avec la visite de sites historiques ou en rencontrant des personnalités du monde de la culture polynésienne. Le centre de formation Hei Tahiti a pour vocation de promouvoir ces disciplines mais également l’histoire de Tahiti et ses îles. En proposant plusieurs niveaux d’apprentissage dès l’âge de 3 ans en danse, musique et chant traditionnels.

La soirée s’enchaîne sur une note d’émotion partagée avec Aruho’ia Biret sur la scène du grand théâtre, ses effectifs ayant diminué en raison du Covid, sa gratitude et reconnaissance s’exprime, la larme à l’oeil auprès du public et de ses danseuses et danseurs. Pour cette prestation, c’est une chorégraphie tout en finesse, une invitation au voyage ethnique, expressive, dont la diverse expres

sion de gravité des visages mais aussi la beauté des costumes ont séduit et fait mouche. La signature Manahau.

Pilier emblématique et régulièrement président du jury du Heiva i Tahiti, Matani Kainuku a créé le groupe Nonahere en 2005. Elle se présente pour la 10ème fois au Heiva des écoles, sous les auspices de la grâce, de la sensualité et d’une joie communicative.

Ses talents ne se limitent pas à la danse puisqu’elle s’exprime en français, en anglais, en espagnol et en japonais pour saluer tous les amateurs de ori Tahiti du monde.

Les objectifs de l’école Nonahere sont de, sensibiliser ses membres à la culture polynésienne, de favoriser des échanges et l’entraide entre tous ses membres, et au final de donner aux jeunes artistes le sens des responsabilités et de l’autonomie.

Objectif rempli pour ce Heiva : Un très beau voyage culturel redonnant le sourire aux lèvres, masquées dans un esprit de résilience et de partage.