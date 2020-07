Heiva des écoles : beauté et magnificence des costumes

Festival des talents pour les écoles Monoi’Here, Hanihei et A ‘Ori Mai au Grand théâtre de la Maison de la culture.

L’école Monoi’here fut créée en 2006 par Augusta Alexandre et est actuellement sise à Taravao depuis 2011, c’est auréolée du titre de meilleure danseuse du Heiva i Tahiti en 2006 au sein de la troupe Tamari’i Vairao, et en tant qu’ancienne élève de Moeata, qu’Augusta a intégré plusieurs groupes de la Presqu’île. Elle a aussi participé à de nombreux Heiva i Tahiti, notamment avec Teva i Tai en 2002, Tamari’i Tautira en 2004 et 2007, Tamari’i Vairao en 2006 et Tamari’i Teahupoo en 2008.

Jeudi soir, c’était sa 12e participation au Heiva des Écoles. Malgré la conjoncture actuelle, Augusta affirme que les danseurs et danseuses, au nombre de 80 sur la scène, ont assuré dans le cadre de leur préparation et conservé intacte leur motivation.

Hanihei

Connue comme chef du groupe Toakura, la chorégraphe et directrice de l’école de danse Hanihei, créée en 2005 et située à Punaauia, Mateata Legayic a été formée par de nombreux enseignants de ‘ori Tahiti au Conservatoire artistique de Polynésie française – Te Fare Upa Rau, avant d’intégrer la célèbre troupe de Marguerite Lai, O Tahiti E. 80 danseurs et danseuses issus de son école ont foulé la scène du Grand théâtre pour la 15e fois au Heiva des écoles.

A ‘Ori Mai

Teraurii Piritua, également chef du groupe Ori i Tahiti, grand gagnant du Heiva i Tahiti 2018, a créé son école en 2004 en face du Centre des métiers d’art à Papeete. Avec les premières leçons auprès de Mamie Louise Kimitete et Vanina Ehu du Conservatoire artistique, puis de Makau Foster de l’école Tamariki Poerani, Teraurii voit naître sa passion pour le ‘ori Tahiti. Aujourd’hui, il est assisté de Kelly Terorotua depuis plusieurs années pour les cours de tamari’i, tamahine et tapairu. Kelly, danseuse émérite et médaillée d’or du Conservatoire, a été plusieurs fois récompensée pour son talent au Heiva i Tahiti : elle est élue meilleure danseuse en 2002 avec la troupe Taure’a No Faa’a et 2e meilleure danseuse en 2015 avec la troupe ‘Ori i Tahiti. Hier soir, ces deux grandes figures de la danse traditionnelle ont assuré la relève de leur professeurs et offert au public l’immensité de leur talent dans de somptueux costumes.

Ce vendredi soir à 18 heures, les écoles Marurai ‘ukulele school et Tamariki Poerani seront en scène.

Reportage de Stéphane Sayeb et Victoire Brotherson