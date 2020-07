Les échecs pour tous avec la première journée mondiale des échecs

L’année dernière, l’ONU a décidé de mettre en place une Journée mondiale des échecs. Le 20 juillet, elle sera célébrée aussi en Polynésie où « le jeu des rois » a une place particulière notamment dans les écoles.

C’est une première, et elle sera célébrée aussi en Polynésie. La Journée mondiale des échecs est organisée par l’ONU le 20 juillet prochain. Sur le fenua, la direction de la formation scolaire a confié sa célébration au Papeete Olympique Échecs. Et pour cause, le club, qui représente la fédération française, est très impliqué dans la diffusion des échecs dans les établissements scolaires. Depuis quelques années, les échecs font des émules dans les salles de classes de Tahiti mais aussi dans les îles. Le jeu est en effet soutenu par le système éducatif pour sa capacité à simplifier le rapport aux mathématiques des élèves, même les plus jeunes. Mais pas seulement, « les échecs, ce sont aussi des valeurs », souligne Jean-Pierre Cayrou, éducateur fédéral, « le jeu permet de développer des qualités très utiles à la vie ».

Lundi 20 juillet donc, de 13h30 à 17 heures le club, situé en face du magasin Super U Cécile à Papeete, accueillera gratuitement les plus jeunes en début d’après-midi et les plus grands en fin d’après-midi. Jean-Pierre Cayrou détaille le programme.

La Polynésie peut se targuer d’avoir quelques pointures des échecs, et notamment Adrien Demuth, l’un des 45 grand maîtres français en activité, ou encore Vassili Chesterkine.