Heiva des écoles : Ukulele, basse et ‘aparima revisités enflamment les coeurs du public

Retour en force de l’Ukulele et de l’école de Makau Foster assurent le spectacle et font salle comble au Grand Théâtre.

En ouverture, et pour leur première participation au Heiva des écoles, les membres de l’école Marurai ‘Ukulele School se sont déplacés en nombre, une cinquantaine, pour offrir au public de superbes interprétations de grands classiques de la chanson polynésienne mais aussi de nouvelles compositions plus modernes en passant par les rythmes fluides des musiques hawaïennes.

Cette école créée en 2015, située à Punaauia est dirigée par Marc « Paco » Tumahai, un musicien averti qui prône le partage de ses connaissances en mettant le ‘ukulele en valeur comme instrument unique et propre à la culture polynésienne. Ses élèves passionnés ou en apprentissage apprennent ainsi à jouer de cet instrument mais peuvent aussi se diversifier dans la pratique du Kamaka, de la guitare ou encore, de la batterie et du clavier. “Très bonne ambiance lors de cette soirée. On était sur de vieilles chansons tout en donnant du peps. C’est facile d’apprendre avec Paco. Là on était au moins 60 !” explique une de ses élèves.

Paco a posé une à une les pierres de son édifice professionnel autour de sa passion contribuant ainsi à promouvoir le répertoire musical polynésien auprès des nouvelles générations comme des anciennes, ses solides piliers. “Ça me fait plaisir ! Mes filles dansent, la musique et la danse vont ensemble et c’est une belle occasion de participer et on prépare un autre concert l’année prochaine. Mes élèves sont rodés de jouer sur scène, on a fait les cours, les prestations, les animations et les concerts maintenant, ils veulent plus de scène ! On a répété un mois !”

L’école de danse Tamariki Poerani, créée en 1987 et située à Papeete est un des plus grands centres de formation de danse de ‘Ori Tahiti en Polynésie. Sa renommée a dépassé les frontières grâce à ses professeurs, Makau Foster-Delcuvellerie et sa fille Kohai Batani-Gournac.

Tamariki Poerani invite à voyager dans la culture polynésienne, source de connaissances pour chacun de nous. « Le Heiva des écoles est une rencontre magique entre tous les danseurs et danseuses de ‘ori tahiti de notre fenua. C’est un évènement qui fait perdurer les traditions et vivre la richesse de notre culture » confie Makau Foster-Delcuvellerie. Tout au long de l’année les élèves s’appliquent et travaillent sur les pas de danse traditionnelle, la coordination corporelle, l’endurance et la force des ‘otea, la grâce et surtout l’émotion des ‘aparima.

Soulagement et fierté pour Makau au sujet de sa fille Kohai. “Elle a su tout mettre en place sans me solliciter. Je suis là, à regarder. C’était sa première fois, pour gérer toute seule l’école de danse. Avec l’aide des élèves, elle a su tous les fédérer durant ce mois pour qu’ils soient solidaires”.

“C’était parfait ! tout le monde a dansé parfaitement. C’est la seule école où on apprend à danser le Haka, le ‘aparima et les ote’a aux garçons, ce soir les garçons étaient 13 plus un ‘orero. Pour notre gala du 13 et 14 août nous danserons sur le thème de l’esprit de la danse.” explique Martin Coeroli, coordinateur de l’école Tamariki Poerani.

Reportage de Stéphane Sayeb et Victoire Brotherson