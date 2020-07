Le JRCC porte secours à un piroguier

Ce samedi, un piroguier de 50 ans a été secouru par le JRCC Tahiti entre Paea et Punaauia.

Le JRCC a été prévenu vers 10h50 par les pompiers de Paea, relayant des proches qui indiquaient que le piroguier a été perdu de vue depuis environ de 09h00.

Suite à l’alerte, un message a été diffusé par radio VHF puis un dispositif de recherche a été mis en place avec des moyens nautiques et terrestres pompiers et de la gendarmerie de Paea. Par ailleurs, la vedette « RAVARU » de la Fédération Polynésienne de Sauvetage en Mer (FEPSM) a été engagée.

C’est à 12h30 que la vedette FEPSM « RAVURU » a relocalisé et repêché le piroguier âgé de 50 ans. L’homme était en dérive au large depuis plus de 3 heures, avec son matériel cassé.

Une prise en charge par un véhicule d’assistance et de secours aux victimes a immédiatement été mise en place.

En démontrant sa réactivité et son efficacité au cours de cette opération, le JRCC rappele les conseils de prudence :

– Disposer d’un moyen d’alerte adapté (téléphone avec pochette étanche, radio VHF portable, balise de détresse PLB).

– Ne pas présumer de ses capacités physiques.

– Informer sa famille de ses intentions et des modalités pour déclencher les secours.