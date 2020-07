Le Paul Gauguin lève enfin son ancre

Paralysé par la crise du coronavirus pendant plusieurs mois, le Paul Gauguin a repris son activité ce samedi. Il naviguera avec 146 passagers pendant 7 jours dans les îles de la Société.

Pour l’équipage du Paul Gauguin, c’est la reprise, après quatre mois d’inactivité à cause du Covid-19. Dans ce bateau, 146 passagers, soit 50% de remplissage pour une capacité totale de 332 passagers et une clientèle 100% locale. Les professionnels du Paul Gauguin doivent aussi relever un vrai défi : celui de rassurer les clients. « C’est notre toute première croisière (…) nous avions de l’appréhension par rapport à la crise sanitaire et aux risques de contamination mais la compagnie a communiqué un mail avec des informations afin de nous rassurer » confie une voyageuse.

Le capitaine du Paul Gauguin, Davor Ljutic, se réjouit de cette reprise. « C’est un réel plaisir de reprendre la croisière après 4 mois d’interruption ».

Un protocole sanitaire strict

Et justement, pour faire face au coronavirus, la compagnie a mis en place un protocole sanitaire très strict. D’abord, à l’embarquement où toutes les procédures commencent. « Les procédures commencent ici à l’embarquement. Les passagers devront être assis en respectant les distances sociales. Il y a également un entretien avec le médecin, ensuite lorsque les passagers passent sur le quai, il y a une désinfection des bagages. Dès que les passagers rentrent à bord, les procédures sanitaires continuent avec le port du masque obligatoire » détaille le capitaine.

« Toutes les mesures ont été prises par la compagnie afin d’éviter toute contamination au sein du bateau (…) toutes les personnes qui embarquent ont une prise de température systématique, une personne qui aurait de la température sera surveillée puis potentiellement placée en isolement » explique Jean-Louis Barjon, le médecin de l’équipage.

Un protocole sanitaire qui rassure de nombreux passagers sur le quai. « Les gestes barrières sont nécessaires, nous sommes rassurés de constater que tout est bien encadré » confie un passager.

À noter que le Paul Gauguin restera pendant sept jours dans les eaux des îles de la Société, en passant notamment par Taha’a et aussi Bora Bora.