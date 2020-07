26e Heiva des écoles : Les ‘ukulele donnent le ton

La seconde semaine du Heiva s’est ouverte mercredi soir au rythme des mélodies vivifiantes des ‘ukulele, suivies par les prestations de danse des écoles ‘Ori Hei et ‘Ori Atea

C’est l’école Tupuna ‘Ukulele de Joël Burns qui a ouvert le bal. Après ses études et de nombreux voyages, Joël est d’abord musicien dans plusieurs groupes avant d’ouvrir sa propre école en mai 2011. À présent, il enseigne la pratique du ‘ukulele et d’autres instruments traditionnels de Papeete à Punaauia. C’est la 9e fois que l’école se présente au Heiva des écoles, faisant monter sur scène des dizaines de joueurs de ‘ukulele tahitiens et hawaiiens.

Cette année, le spectacle se concentrait sur d’anciennes chansons évoquant la nature et la mer. Et Joël prévoit déjà un autre voyage pour 2021, à Nouméa.

Premier Heiva des écoles pour la nouvelle directrice de ‘Ori Hei

Au mois d’août dernier, Poerava Garrigou de ‘Ori Hei a laissé les clefs de l’école à Natalia Louvat, diplômée du Conservatoire artistique de Polynésie et championne du monde de ‘ori Tahiti en 2018. Pour ses 17 ans, ‘Ori Hei et ses 110 élèves ont présenté, en avant-première, quelques extraits du spectacle qui sera donné dans son intégralité sur le motu de l’Intercontinental le samedi 19 septembre prochain lors du gala de son école. Pour un premier Heiva, la nouvelle directrice Natalia Louvat est très satisfaite. Elle prépare le spectacle depuis novembre dernier, et le covid-19 ne lui a fait « perdre » qu’une vingtaine de danseuses

Choix éclectiques pour ‘Ori Atea

L’école de danse ‘Ori Atea a été créée en août 2016 par Vairani Drost, médaillée d’or du Conservatoire à l’âge de 15 ans et danseuse passionnée au parcours international. C’est sa 4e participation au Heiva des écoles avec ‘Ori Atea. La préparation des élèves a débuté dès le début de l’année scolaire, mais la crise sanitaire est venue bouleverser le calendrier et réduire les effectifs « presque de moitié », dit Vairani. Mais le show a été assuré avec 50 élèves au rythme de quelques classiques comme Taro, taro des Grands Ballets ou aussi des morceaux plus modernes, presque rock.

Reportage de Stéphane Sayeb et Victoire Brotherson