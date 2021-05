Le marché de Papeete célèbre la fête des mères

À la recherche d’un cadeau exceptionnel pour votre maman ? Le marché de Papeete vous donne rendez-vous du 25 au 29 mai prochain, à l’occasion de la fête des mères. Au programme : tirage au sort quotidien pour remporter des cadeaux, concours de dessins pour les enfants mais aussi la toute première élection de Vahine Nō Te Mātete.

Choisir un cadeau pour la fête des mères, ce n’est pas toujours simple. Et si cette année vous vous laissiez guider par les commerçants qui vous aideront à trouver le cadeau coup de cœur pour votre maman chérie. Le marché municipal de Papeete a décidé de mettre en place un grand jeu concours. Un tirage au sort journalier permettra de remporter de nombreux lots offerts par les commerçants du marché. Les stands participant à l’opération pourront être identifiés par une affichette aux couleurs de l’événement. « Les lots à remporter seront variés : alimentaire, du textile et de l’artisanat », indique la responsable du marché de Papeete Vaihere Tehei.

Un concours de dessin sur le thème du marché de Papeete

Et pour fêter cette journée spéciale pour les mamans, un concours de dessins destiné aux élèves de maternelle, et un concours de poésies adressé aux élèves des écoles élémentaires de Papeete, seront organisés. Objectif : permettre d’associer les plus jeunes à cet événement festif. « Les élèves pourront déclarer leur amour pour leur maman », précise Vaihere Tehei. Les réalisations des élèves devront avoir un lien avec le marché municipal Mapuru a Paraita où elles seront exposées durant la semaine.

Autre nouveauté : le marché organisera la première élection de Vahine Nō Te Mātete. « Neuf candidates commerçantes participeront à cette mini-élection », explique la responsable. Le jury sera présidé par Manouche Lehartel, conseillère déléguée au tourisme, à la culture et à l’animation de la ville.