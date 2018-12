Les All-In-One éliminés en demi-finale de La France a un incroyable talent

Fin de l’aventure pour les All-In-One. Le groupe de hip hop a été éliminé lors des demi-finales de l’émission « La France a un incroyable talent » diffusée mardi matin sur M6. L’un des danseurs s’est même légèrement brulé lors de la prestation.

Clap de fin pour les All-In-One qui ont été éliminés en demi-finale de l’émission « La France a un incroyable talent ». A leur décharge, ils ont cumulé les ennuis. Des sept membres lors des auditions, ils n’étaient plus que quatre sur scène en demi-finale. Trois s’étaient blessés durant leurs prestations antérieures. Ils ont donc du composer avec ces trois défections et proposer un tout autre numéro devant le jury composé de Marianne James, Eric Antoine, Hélène Segara, Sugar Sammy et pour l’occasion du chanteur Slimane.

Proposant un set mixant hip hop et danse du feu, la prestation a été particulièrement appréciée. L’un des danseurs s’est brulé durant le show et est parti se faire soigner lors du verdict. Un verdict qui s’est avéré décevant pour les All In One. La finale leur a échappée. Toutefois certains commentaires des membres du jury ont pu adoucir la déception des danseurs.

« Je pense que vous vous êtes surpassés fois dix par rapport aux auditions. C’est vraiment un numéro de demi-finale », a estimé Sugar Sammy. Hélène Ségara a déclaré pour sa part : « franchement vous avez mis le paquet. Vous représentez parfaitement votre île et je crois que vous amenez le sourire à tout le monde ».

Notons que les qualifiés pour la finale sont : RB Dance Company, Les Frères Jacquard et David Stone. Ils rejoignent Rémi Martin, Farès, Jean-Baptiste Guégan, Berywam, Nadia et Dakota, Strauss Serpent, Uekusa et Dana Mussa, la troupe Oxygen et Tareek.