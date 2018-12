Un livre pour comprendre la coutume kanak

Le livre Coutume kanak de Sébastien Lebègue vient de sortie en Polynésie. C’est le fruit de deux ans de travaux, de photos, de dessins et de recherches sur l’une des pratiques les plus importantes de la culture kanak. Pour l’auteur, cet ouvrage offre une clé de compréhension de l’immensité que représente la coutume kanak.

Après son carnet de voyage consacré aux Marquises, Ka’oha Nui en 2010, l’artiste et photographe, Sébastien Lebègue, revient avec un reportage graphique, Coutume kanak. L’ouvrage se penche sur le concept de coutume kanak en donnant la parole directement aux kanaks. L’auteur a effectué deux voyages en Nouvelle-Calédonie en 2013 et 2014 pour se rendre directement dans les différentes tribus dans le cadre d’un partenariat avec le centre culturel Tjibaou et son directeur Emmanuel Tjibaou.

L’auteur a bien évidemment commencé ses recherches en effectuant la coutume. « Une entrée coutumière » qui est le point de départ de l’auteur « pour générer l’écoute et faire parti du groupe ». Sébastien Lebègue commençait ensuite ses entretiens en posant une première question : « qu’est-ce que la coutume kanak ? » ce qui a généré un grand nombre de réponses, comme l’explique l’auteur.

Durant plusieurs mois, l’auteur a donc vécu au cœur des clans kanak et a pris part à différentes coutumes, souvent très intimes comme celles des mariages ou des deuils. Ces coutumes ont donné lieu à des photos qui retransmettent l’ambiance de ces moments importants. Sébastien Lebègue a également effectué des recherches ethnologiques, sociologiques ou encore économiques pour étayer les différents témoignages.

Il n’existait quasiment pas d’ouvrages consacrés à la coutume. Celui-ci a donc été particulièrement bien accueillit en Nouvelle-Calédonie et a donné lieu à une exposition au centre Tjibaou. Pour Sébastien Lebègue, son ouvrage donne « une piste de compréhension pour savoir ce qui se cache derrière ce mot » et une porte d’entrée dans la culture kanak.

Coutume kanak sera dédicacé par l’auteur samedi de 8h30 à 12h à la librairie Klima.