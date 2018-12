Jamel de retour à To’ata le 2 mars 2019

L’humoriste Jamel Debbouze fera son grand retour à Tahiti le 2 mars prochain sur la scène de To’ata. Pour son troisième spectacle en Polynésie, il présentera son nouveau one-man-show : « Maintenant ou Jamel ».

Quatorze ans après son dernier spectacle à Tahiti, Jamel Debbouze va remonter sur la scène de To’ata le 2 mars prochain à l’invitation de Radio 1 et SA Production. Il présentera son nouveau one-man-show « Maintenant ou Jamel ». Bien connu en Polynésie, l’humoriste et acteur révélé sur Radio Nova et Canal+ a déjà joué deux spectacles en Polynésie en 2004 et 2005. A l’époque, le jeune banlieusard survolté s’était amusé à sa descente de l’avion : « c’est la première fois que je me fais accueillir par des fleurs, d’habitude c’est plutôt par des gendarmes ». Une première fois qui a donné naissance à une belle amitié entre le comique de Trappes et les Polynésiens.

Dans une interview à Télé Star, Jamel a expliqué qu’il revenait en Polynésie pour voir Vaiana. « J’emmène ma fille Lila à Tahiti où on a rendez vous avec Vaiana ! »

Un nouveau one-man-show

Dans son nouveau one man show, « Maintenant ou Jamel », l’humoriste se confie sur son enfance, la comparant avec celle de son fils Léon et sa fille Lila. « Mon fils, il a un lit pour lui tout seul. Nous, nous avions des lits triperposés. Quand mon frère qui dormait en haut, tombait, il tombait longtemps, longtemps, longtemps. (…) Il a dormi avec un parachute jusqu’à ses 18 ans. »

Sur les sujets de société, il évoque encore un « championnat de France de racisme » dans lequel Eric Zemmour est arrivé premier et Marine Le Pen a été disqualifiée d’office. « C’est comme Obélix, elle est tombée dedans étant petite. »

Pratique :

Billets en vente dans les magasins Carrefour Arue, Faa’a et Punaauia, chez Radio 1 à Fare Ute et sur ticket-pacific.pf.