« Les artistes internationaux ont envie de venir nous voir plus souvent »

La première édition du festival La Plage Amour, c’est ce samedi 14 décembre au parc Vairai. Trois DJ locaux sont à l’affiche mais l’évènement a su attirer des pointures internationales de la musique électronique, avec le DJ Klingande et le duo Trinix. Selon l’organisateur Florian Sodoyer, les artistes « savent qu’on peut faire des scènes sympa à Tahiti, que le public Polynésien est très chaud et que le fenua est magnifique ». Ce qui facilite les programmations de ce niveau.

« Il y a une vraie sensibilité à la musique électronique à Tahiti ». Florian Sodoyer, de Studio 87, l’assure, son nouveau festival La Plage Amour « sera sûrement plein à craquer » ce samedi 14 novembre à Vairai. Notamment connu pour être l’organisateur du Tiki Fest, il a cette fois rassemblé trois DJ locaux et des artistes internationaux, Klingande et Trinix. « Nous avons voulu changer un peu : c’est 100% beach party, 100% electro. Les têtes d’affiches ont de gros tubes internationaux », présente le producteur, invité des matinales de Radio 1 et Tiare FM ce mercredi.

« Cela fait plus de dix ans qu’on book des artistes sur le fenua, et c’est un milieu assez petit, avec beaucoup de connexions et de réseaux », poursuit Florian Sodoyer. Désormais, les artistes « savent qu’on peut faire des scènes sympa à Tahiti, que le public Polynésien est très chaud et que le fenua est magnifique. Donc ça donne envie à de gros artistes internationaux de venir nous voir de plus en plus souvent ». Et les amateurs le leur rendent bien, puisque « nous avons toujours fait 4 000 à 5000 personnes avec des artistes comme Diplo, Martin Solveig ou Bob Sinclar ».

Discuter en dansant, dans un cadre idyllique

Samedi, le « warm up » sera assuré par Raimana, Tof et Vaki, des DJ du label Temae Records. « Nous sommes un collectif qui existe depuis une quinzaine d’années maintenant, essentiellement tourné vers de la musique électronique, mais une musique qui permet de discuter en dansant, pas trop violente, qui cadre plus avec les plages et le décors d’ici », explique Vaki, qui promet « quelque chose de sympathique avant de voir les stars entrer en scène ».

Reste à savoir si la météo sera au rendez-vous. À l’heure où nous écrivons ces lignes, les prévisions sont plutôt encourageantes. « Il va refaire beau samedi, il n’y aura aucun souci » se convainc Florian Sodoyer, qui prévoit aussi une belle affluence : « Toutes les places early bird sont parties, le tarif normal il n’y en a plus, même chose pour les VIP. Il reste à peine 500 places dans la dernière catégorie ». La billetterie est disponible en ligne. Et pour ceux qui auront manqué le coche, les organisateurs annoncent d’ores et déjà une deuxième édition l’an prochain.