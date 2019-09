Les assemblées du Pacifique au chevet de l’Océan

Les 10 et 11 septembre se tient à Papeete la Conférence du Groupe des parlements des îles du Pacifique qui va rassembler 16 pays ou territoires autour du thème de « l’économie bleue durable ». Il sera donc question de « la résilience de l’Océan Pacifique » et de « la pêche, secteur clé de l’économie bleue. »

Les liens entre les assemblées législatives du Pacifique se développent. Jusqu’ici limités aux pays du « Polynesian Leaders Group », au nombre de 6, ils prennent à présent une véritable dimension régionale, grâce à l’accession de la Polynésie française au statut de membre de plein droit du Forum des îles du Pacifique.

Ce « Groupe des parlements des îles du Pacifique » est une initiative de Gaston Tong Sang, qui l’avait annoncée en avril dernier. Ses objectifs : « créer, à l’instar du Forum des îles du Pacifique, une entité politique et institutionnelle, reconnue sur le plan international, et regroupant l’ensemble des autorités législatives du Pacifique qui – rappelons-le – légifèrent sur un espace équivalent à 1/3 de la surface planétaire », « permettre aux parlementaires d’échanger sur des problématiques communes », « présenter les institutions parlementaires comme partenaires dynamiques et actifs du pouvoir exécutif », et « proposer des solutions concrètes, réalistes et réalisables dans le but de préserver l’Océan pacifique et ses ressources. » Gaston Tong Sang estime qu’il est important d’avoir un équivalent législatif de l’espace politique qu’est le Forum.

16 pays et des experts de haut niveau

Seize chambres parlementaires dont neuf présidents ont confirmé leur venue. Seront ainsi représentés : Fidji, Hawaii, Rapa Nui, les Cook, Niue, la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande, Palau (sénat et chambre), les Samoa et les Samoa américaines, Tokelau, Tonga, Vanuatu et Wallis-et-Futuna, et bien sur la Polynésie française. De nombreux experts seront également présents, comme le Fidjien Peter Thomson, qui a présidé l’Assemblée générale des Nations Unies et qui est aujourd’hui envoyé spécial de l’ONU pour l’Océan, le directeur du Programme régional océanien de l’environnement (PROE), le directeur de recherche halieutique à la Communauté du Pacifique, un expert e développement parlementaire du programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Un sommet des assemblées de la région qui se chiffre à environ 20 millions de Francs, dont 12 sur le budget de l’assemblée de la Polynésie française, le reste étant apporté par les Nations Unies et le Fonds Pacifique. L’événement devrait avoir lieu tous les deux ans, dans différents pays du Pacifique.

Cette conférence aboutira à l’adoption de la « Déclaration de Taraho’i » qui fixera les engagements pris par les parlements du Pacifique, et les actions envisagées en faveur de la protection de l’Océan Pacifique et de la gestion de la filière pêche.

Enfin, les débats seront ouverts au public (cf le programme ci-dessous), et il sera également possible de les suivre en direct sur le site www.assemblee.pf, ainsi que sur la page Facebook Conférence GPIP. Page sur laquelle on retrouvera aussi un jeu-concours qui fera gagner des billets d’avion pour Auckland et Nouméa.

Programme Prévisionnel de La Conférence Du GPIP 04092019 – PUBLIC by Fred Ali on Scribd