Les parlementaires francophones réunis à Papeete la semaine prochaine

Le président de l’assemblée, premier à prendre la parole durant la séance d’ouverture de la session administrative, a tiré jeudi le bilan de la précédente session budgétaire, appelé à voter au second tour de l’élection présidentielle, et présenté les séances de travail de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie qui se tiennent à Papeete la semaine prochaine.

Gaston Tong Sang a d’abord tiré le bilan de l’activité de l’assemblée depuis septembre 2021, soit durant la session budgétaire : 11 séances plénières et 2 commissions permanentes, soit 65 heures de débats législatifs pour adopter 112 textes. Plus de 80% de ces textes ont été votés à l’unanimité, « une prouesse » selon le président de l’assemblée qui a salué à la fois le président du Pays, « artisan de cette dynamique unitaire », et les membres de l’opposition, « pour la plupart ouverts à la discussion ».

Il y a eu aussi 44 réunions de commissions, et 18 réunions de la Commission de contrôle budgétaire et financier sur près de 400 dossiers. Les représentants ont également produit trois rapports de mission d’information : sur les évacuations sanitaires, sur les conséquences du référendum en Nouvelle-Calédonie, et sur les tarifs d’Air Tahiti. Les deux prochaines porteront sur le harcèlement en milieu scolaire, et l’accès aux archives de la Polynésie française.

Gaston Tong Sang a ensuite appelé au vote, sans citer de préférence, « tous les abstentionnistes, les indécis, les citoyens épris de liberté » : « La France est notre Nation, une Nation tolérante construite sur les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité contraires aux idées ségrégationnistes des extrêmes. »

L’Assemblée parlementaire de la francophonie à Papeete du 19 au 22 avril

C’est l’un des sujets préférés de Gaston Tong Sang, qui durant son mandat a fait de l’assemblée de la Polynésie française le 88e membre de l’Assemblée parlementaire de la francophonie. Papeete a été choisie pour accueillir, la semaine prochaine, plusieurs réunions : celles du Réseau des femmes parlementaires, celle de la Commission de l’éducation, de la communication et des affaires culturelles, et celle du réseau des jeunes parlementaires. À la demande de la Polynésie, un séminaire sur le changement climatique et le développement durable se tiendra le 22 avril. Sont attendus des parlementaires belges, camerounais, canadiens, français, gabonais, malgaches, calédoniens, québécois et suisses.

Gaston Tong Sang a également annoncé la tenue en mai prochain de la commission des affaires parlementaires et un séminaire sur l’éthique et la déontologie. En janvier 2023, la réunion annuelle du bureau de l’assemblée parlementaire de la francophonie, la plus haute instance, se tiendra également ici. GTS espère siéger au sein de ce bureau, et espère aussi que la Polynésie intègre « enfin » l’Organisation internationale de la Francophonie.