Devant l’important afflux de visiteurs sur l’île sœur pour ce long weekend de Pâques, les autorités appellent à la prudence, sur les routes ou sur le lagon, afin d’éviter une saturation des services d’urgences de l’hôpital d’Afareaitu. La mairie, de son côté, rappelle que la sécheresse actuelle implique des précautions vis-à-vis de la consommation d’eau.

Quatre jours de pont et de fêtes de Pâques, en pleine période de vacances scolaires, et des milliers de déplacements vers Moorea. L’île Sœur est habituée aux affluences de longs weekend et ne connaît que trop bien les incidents et débordements qu’ils peuvent occasionner. « Cet afflux majeur de population nécessite, pour le bien-être de tous, une adaptation des services de sécurité, de secours et de soins, en collaboration avec les services de la commune, du Pays et de l’État, précise le gouvernement dans un communiqué. Néanmoins, l’hôpital de Moorea-Afareaitu qui accueille toutes les personnes dont l’état nécessite une prise en charge médicale, rappelle qu’il est de la responsabilité de chacun de veiller à la sécurité de tous ».

L’appel à la vigilance est donc adressé à tous les visiteurs et vacanciers, sur les routes, sur le lagon, et ailleurs… L’idée est d’éviter les passages aux urgences, particulièrement ceux qui sont dû à l’alcool, dont l’abus, rappelle le Pays, « augmente le risque d’accidents et de violences familiales ». Un communiqué complété par celui de la commune de Moorea, qui appelle en outre à ne pas oublier les gestes barrières contre le Covid, dont l’épidémie baisse peu à peu, mais reste active aux îles du Vent. Enfin, la mairie appelle à adopter les éco-gestes pour éviter le gaspillage de l’eau : l’île Soeur est touchée, comme d’autres zones du fenua, par une sécheresse importante depuis quelques semaines.