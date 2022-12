Voeux de Gaston Tong Sang : « L’envie de vous servir demeure intacte »

Le président de l’assemblée de la Polynésie française, Gaston Tong Sang, a diffusé ses voeux pour l’année 2023.

Sa première pensée – tavana de Bora Bora oblige – va à la reprise touristique et aux espoirs qu’elle suscite. Il estime que le mandat qui s’achève « rendu difficile par la crise sanitaire, est honorable et positif », et se réjouit de l’adoption d’un budget qui prévoit 47 milliards d’investissements l’an prochain.

Dans la perspective des prochaines élections, Gaston Tong Sang souligne son attachement à l’autonomie polynésienne qui « fait notre fierté » et « garantit notre paix et notre dignité ». Il tient « à dire tout l’honneur que nous avons eu à vous servir et à porter votre voix », et souhaite que les prochains élus « respecteront la sacralité des suffrages et le verdict des urnes. Cinq ans se sont écoulés et l’envie de continuer ensemble à vous servir et à servir notre pays demeure intacte. »

« Notre Pays est beau, immense et plein de richesses. Notre peuple est beau lui aussi : accueillant, tolérant, résilient, plein de ressources et de talents (…). Que Dieu Bénisse notre peuple et notre beau Pays ! « conclut Gaston Tong Sang