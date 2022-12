Tomas Statius et Sébastien Philippe, auteurs de l’enquête « Toxique », accusent l’État de mensonge. Ils s’en prennent à la publication du Commissariat à l’énergie atomique, ce livre présenté fin novembre comme « un effort de transparence sans précédent », et qui est notamment destiné à servir de support à l’enseignement du fait nucléaire.

Fin novembre, le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) présentait, à Papeete, un ouvrage supposé clore les polémiques autour des conséquences des essais nucléaires au fenua. Les responsables s’étaient notamment appliqués à discréditer l’enquête Toxique. Mais les auteurs de l’enquête dénoncent une « histoire édulcorée » par la France, basée sur des chiffres erronés. Le livre du CEA affirmait que les documents récemment déclassifiés étayaient les chiffres de l’étude de 2006, référence à laquelle s’accroche l’État. Les journalistes du média Disclose répondent qu’ils ont suivi la méthodologie de l’Agence internationale de l’énergie atomique et qu’au contraire, ces documents déclassifiés prouvent un mensonge d’État sur l’ampleur des contaminations : « À notre travail, le livre du CEA n’apporte aucune réponse scientifique. Ses auteurs mélangent dénégations et mauvaise foi, faisant dire à notre enquête ce qu’elle n’a jamais dit, avant, plus grave, de tronquer certains de nos calculs. » Ils maintiennent que leurs simulations « utilisant des outils scientifiques de pointe et des données météorologiques internationalement reconnues » ne sauraient être si facilement déconsidérées.