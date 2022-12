« Fills Monkey » : un spectacle musical mené tambour battant

SA Productions, Radio1 et Tiare FM présentent le duo Fills Monkey et leur spectacle We Will Drum You au Grand théâtre, le samedi 29 avril 2023.

Les Fills Monkey, c’est un langage universel, celui du son, celui du rythme, celui de la musique et de ses pulsations irrésistibles. Ils mixent énergie, humour, facéties et poésie, pour nous transporter, petits et grands, dans un monde suspendu entre ciel et terre, entre passé acoustique et futur numérique. Prenez place, respirez… on y est ! Sur scène, on découvre un duo complice composé de Yann Coste et de Sébastien Rambaud, qui amuse le public avec quelques baguettes et une énorme batterie. A mi-chemin entre des musiciens, des acrobates et des clowns, les Fills Monkey – deux batteurs chevronnés qui s’étaient rencontrés lors d’une master class – s’amusent à jouer et à reproduire des morceaux cultes (Queen, Michael Jackson…) avec tout ce qui leur passe entre les mains : baguettes géantes, raquettes de ping-pong, balles de tennis, tubes lumineux.