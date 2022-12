Les auxiliaires de vie scolaire de la fonction publique vont changer de statut

Le conseil des ministres a approuvé un projet de délibération qui fera passer les auxiliaires de vie scolaire (AVS), qui accompagnent les élèves handicapés, dans la filière « éducative » et non plus « socio-éducative, sportive et culturelle ».

Les auxiliaires de vie scolaire (AVS) ont pour mission l’aide à l’accueil et à l’intégration scolaire des élèves handicapés en fonction des besoins particuliers de chacun d’entre eux. Ces agents sont indispensables à la scolarité des enfants handicapés car ils permettent à ceux-ci d’avoir une prise en charge éducative adaptée, ainsi qu’un suivi personnalisé. Ils exercent leurs fonctions dans une ou plusieurs écoles ou dans un ou plusieurs établissements d’enseignement du second degré.

Ils peuvent être amenés à accompagner les élèves handicapés lors d’activités extra-scolaires organisées selon le projet éducatif personnalisé de l’enfant ou de l’adolescent handicapé en situation d’insertion scolaire, élaboré en collaboration avec le directeur de l’établissement.

Les auxiliaires de vie scolaire relèvent aujourd’hui de la filière socio-éducative, sportive et culturelle. Or, si les auxiliaires de vie scolaire n’ont pas vocation à exercer des missions d’enseignement ou à assurer le remplacement des enseignants absents, ils facilitent l’accès des élèves aux activités d’apprentissage. Par exemple, ils soutiennent les élèves dans la compréhension et dans l’application des consignes, ils facilitent l’utilisation de supports adaptés pour l’accès aux activités, ils participent à l’adaptation des situations d’apprentissage. Ils accompagnent aussi les élèves lors d’activités extra-scolaires.

Le projet de texte prévoit ainsi le toilettage des missions des AVS – ils sont une centaine – et qu’ils relèvent dorénavant, tout comme les adjoints d’éducation et les agents d’éducation, de la filière éducative, dans les conditions de ladite filière. Enfin, pour éviter toute confusion avec les « auxiliaires de vie sociale » qui interviennent au quotidien auprès de personnes vulnérables et notamment âgées, leur emploi serait désormais dénommé « agent d’éducation pour élèves en situation de handicap ».

