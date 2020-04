Les CAES de Papeete entrent en action

Le dispositif de la Convention d’aide exceptionnelle de solidarité (CAES), voté le 26 mars dernier, permet aux ressortissants du RSPF faisant partie d’un foyer sans aucun revenu de toucher 50 000 Fcfp par mois contre un travail d’intérêt général de 20 heures par semaine. Le Pays a prévu d’en financer 5 000, et la commune de Papeete en a déjà prévu 250.

Dans 8 quartiers prioritaires de Papeete, une première vague de 175 personnes se met au travail. Des groupes de 15, chacun encadré par un responsable de la mairie, se divisent en 3 sous-groupes de 5 personnes pour œuvrer dans 3 domaines : hygiène et salubrité, confection de masques et de paniers, et fabrication de carrés potagers. Les outils et les protections sont fournies par la mairie. La semaine prochaine, 75 autres personnes rejoindront le mouvement.

Pendant trois mois, ils seront les « CAES » de la commune, payés 50 000 Fcfp par mois par le Sefi. La mairie les a recensés parmi les ressortissants du RSPF, dans des foyers qui ne disposent plus d’aucun revenu depuis le début de la crise du covid-19, en s’appuyant sur le réseau « très actif » de 17 associations de quartier.

Le marché de Papeete ne rouvrira pas demain

« Au niveau du marché, on a prévu des gestes barrière avec des parcours adaptés,» dit Michel Buillard, mais toutes les conditions ne seront pas encore réunies pour qu’il puisse rouvrir demain, 29 avril. À la mairie, on ne s’avance pas non plus sur une réouverture à temps pour retrouver la tradition du dimanche matin.