Miss Dragon 2019 : 7 candidates pour un titre

Les 7 candidates au titre de Miss Dragon 2019 ont été présentées à la presse vendredi. La gagnante succédera à Morgane Yueng.

La première Miss Dragon avait été élue en 1970. C’est donc la 50e édition de cette élection qui sera proposée le 8 juin prochain dans les jardins de la mairie de Papeete.

Georges Vanffaut, responsable général du comité Miss Dragon, explique que le thème qui sera développé dans le troisième passage est « les splendeurs de l’Asie », laissant plus de liberté aux jeunes filles pour trouver l’inspiration dans l’ensemble du continent asiatique.

Stellio Lei Foc, président du comité Miss Dragon, précise que la gagnante gagnera entre autres lots un billet d’avion au choix pour Hong Kong, Singapour ou Pékin, et un bijou de la marque Kahaia. Elle participera également à Miss Chinese International à Hong Kong.

Verra-t-on un jour un Mister Dragon ? Stellio Lei Foc en doute : « C’est difficile ! Même quand on cherche des danseurs chinois, on a du mal à en trouver ici à Tahiti ! » répond-il en souriant. Chez les jeunes femmes de la communauté chinoise, « la mentalité a quand même beaucoup évolué. La nouvelle génération est beaucoup plus ouverte. La particularité, c’est que la femme chinoise prévoit beaucoup son avenir », dit-il.

Les billets seront bientôt en vente, à guetter sur la page Facebook de Miss Dragon. Le tarif est de 5 500 Fcfp pour les dîneurs, et de 1 500 Fcfp pour les non-dîneurs.

Les candidates 2019 :

1 – Sheryl Yansaud, 24 ans, esthéticienne

2 – Ariiveheata Mu, 22 ans, en CVD dans le secteur de la santé

3 – Faimano Layoussaint, 18 ans, étudiante en 1ère année de BTS gestion de la PME

4 – Erita Ateo San Choi, 22 ans, employée en bijouterie

5 – Alizée Yao Tham Sao, 21 ans, étudiante en 2ème année de droit général à l’UPF

6 – Heimiti Teng, 25 ans, assistante de direction

7 – Vanessa Mô, 19 ans, étudiante