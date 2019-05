Édouard Fritch à Fidji pour une rencontre avec le Secrétaire général des Nations Unies

Le président Édouard Fritch et le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu seront lundi à Fidji pour participer à la réunion des Leaders du Forum des îles du Pacifique. Ils y rencontreront le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres.

C’est au détour de l’agenda gouvernemental que l’on découvre que le président du Pays et son ministre de la Culture se rendent à Fidji, où se tient lundi une réunion exceptionnelle des dirigeants du Forum.

Une présence qui compensera sans aucun doute l’absence de la Polynésie à la rencontre annuelle des ministres de l’économie du Forum qui s’est tenue, également à Fidji, du 7 au 9 mai.

Le Secrétaire général des Nations Unies, le Portugais Antonio Guterres, effectue à partir de dimanche 12 mai une tournée dans le Pacifique Sud qui le conduit en Nouvelle-Zélande, à Fidji, Tuvalu et au Vanuatu. Un voyage dont le focus est la « question des changements climatiques, dans la perspective du sommet qu’il convoquera en septembre à New York sur la question. » C’est sa première visite officielle dans la région. Le Forum des îles du Pacifique se positionne depuis plusieurs années comme l’un des chefs de file de la lutte contre le réchauffement climatique et la montée du niveau des océans qui met en danger les modes de vie traditionnels.

La réunion annuelle des dirigeants du Forum est, elle, prévue à Tuvalu au mois d’août prochain.