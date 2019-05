Les candidates à Miss Tahiti se dévoilent en vidéo

Le comité Miss Tahiti a publié il y a quelques jours les vidéos individuelles de chacune des 9 candidates à l’élection de Miss Tahiti 2019. Des vidéos placées sous le thème hommage à l’artiste Bobby Holcomb, tout comme la soirée qui sacrera la nouvelle miss. A vélo, en maillot, en « Hombo chic » le tout sur fond de « My Island Home »… les neuf prétendantes à la succession de Vaimalama Chaves se dévoilent un peu plus en attendant la soirée de Gala le 25 mai prochain et surtout le grand soir d’élection le 21 juin prochain.