Les chiens de la biosécurité, une prise « toutes les 11 minutes de travail »

Comme le gouvernement, la direction de la biosécurité a tiré un bilan de l’année écoulée… Mais il s’agit de la présence au fenua de ses trois premiers chiens détecteurs. Et c’est un bilan positif.

Un an après l’arrivée des trois chiens détecteurs de la Direction de la biosécurité, les performances de ces fonctionnaires à quatre pattes, formés en Nouvelle-Zélande qui est réputée dans ce domaine, le bilan est bon. On apprend donc dans le compte-rendu du conseil des ministres qu’ils ont contrôlé 40 à 50% des voyageurs internationaux, et qu’ils sont détecté 1 298 marchandises non déclarées d’origine végétale ou animale, dont 598 non conformes à la réglementation. Le Pays constate « un tel niveau de fraude », qu’un chien en service réalise « une interception d’une marchandise non déclarée toutes les 11 minutes de travail. » Comme en témoigne la photo de ce « good boy » qui prend la pose avec le résultat d’un coup de filet d’une trentaine de minutes, beaucoup de voyageurs débarquent en Polynésie avec de la nourriture, fruits, légumes, plats préparés, charcuterie…