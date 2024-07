Les créateurs des costumes végétaux de Miss Tahiti ont recu leurs prix

Le comité Miss Tahiti a remis samedi matin les prix aux créateurs des plus beaux costumes végétaux de la soirée d’élection. Cette année, c’est la création portée par la première dauphine, Mohea Roques, 22 ans, qui a eu les faveurs du jury. À l’origine de ce chef-d’œuvre se trouve Shelby Hunter, chorégraphe et styliste du fenua, qui a dû imaginer une tenue sur le thème d’Avatar. Elle a ainsi choisi des matières telles que la nacre, les pierres précieuses, le keishi et la plume pour habiller sa candidate, le tout dans les tons vert émeraude, gris métallique et bleu royal. Le deuxième prix a été remis à Maruia Holozet, qui avait proposé une tenue végétale de couleur orange à la candidate n°6, Titarii Itchner. Teiva Domingo, le père de Temanava, qui a été élue Miss Tahiti, a quant à lui remporté le troisième et dernier prix. À noter enfin que le comité a également remis un prix spécial, son coup de cœur, à Kalani Itchner.