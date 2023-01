Les défenseurs du cannabis thérapeutique demandent au gouvernement de « revoir sa copie »

Une semaine après la décision du Conseil d’État qui autorise la vente de fleurs de CBD, la molécule non psychotrope du cannabis, le président de l’association Tahiti Herb Culture, Karl Ahinia, interpelle le gouvernement pour qu’il mette à jour le texte adopté par l’assemblée de la Polynésie en novembre dernier.

Une décision « historique » du Conseil d’État, pour Karl Anihia, président de l’association Tahiti Herb Culture et membre du Syndicat polynésien du chanvre. La semaine dernière, la plus haute juridiction administrative a définitivement annulé un arrêté métropolitain interdisant la vente de fleurs de CBD. La loi du Pays portée par le gouvernement, et adoptée en séance le 17 novembre dernier, modifie la liste des substances vénéneuses pour ouvrir la porte aux produits à visées thérapeutiques, à base de cannabis à faible teneur en THC Mais cette loi du Pays est déjà obsolète, disent les partisans du cannabis thérapeutique, puisqu’elle exclut les graines et les fleurs de cannabis qui sont à présent légaux en métropole.

Manque de sécurité juridique

Et comme Nicole Sanquer il y a deux mois, Karl Anihia se demande si le texte du gouvernement, qui n’est toujours pas publié et nécessitera encore 8 délibérations et 2 arrêtés pour être applicable, n’est qu’un simple appât électoraliste. Sur certains points, dit-il, « le texte du gouvernement va au-delà des dispositions métropolitaines », et il craint que le Conseil d’État ne profite du contrôle de ce texte mal ficelé selon lui, pour retoquer la loi du Pays, voire prononcer une nouvelle interdiction.

Karl Anihia espère que le gouvernement procédera à la modification du texte avant les élections territoriales, sans en faire un enjeu électoral, car pour lui le CBD, « c’est de l’emploi, de la transformation, de l’export. »